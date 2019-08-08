Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü olan Kubilay Gülbek kimdir?

08.08.2019 09:51

Kubilay Gülbek, CNN Türk Haber Koordinatörlüğü görevinden alınarak Demirören Haber Ajansı Genel Müdürlüğüne atandı. Kubilay Gülbek kaç yaşında, nereli? Kubilay Gülbek hayatı, biyografisi haberimizde…

KUBİLAY GÜLBEK KİMDİR?

Kariyerine, 1986 yılında Tercüman Gazetesi'nde polis muhabiri olarak başlayan Gülbek, transfer olduğu Sabah Gazetesi'nde büyük başarı gösterdi.1990 yılında televizyon haberciliğine adım attı ve sırasıyla Reha Muhtar ile Show Haber, Uğur Dündar ile Star Haber'de çalıştı.

24 TV'NİN KURULUŞUNDA YER ALDI

Bir dönem Star Gazetesi'nde analiz ve siyasi yazılar yazan Gülbek, 24 TV'nin kuruluşunda yer alarak 5 yıl İstihbarat Şefliği yaptı.Ardından A Haber'e geçti ve 6 yıl İstihbarat Şefi olarak görev yaptı. Yöneticiliğin dışında haber ve siyasi yorumlarıyla da A Haber ekranlarında yer aldı.