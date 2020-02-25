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Demir yolu taşımacılığında 2019 rekor yılı oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 sonu itibarıyla demir yollarında yük ve yolcu taşımacılığında Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını belirterek, "Bu da 1950'den sonra ihmal edilen demir yolu sektörüne yapılan yatırımların doğruluğunu bir kez daha kanıtladı" dedi.

25.02.2020 14:51 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:51
Demir yolu taşımacılığında 2019 rekor yılı oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 sonu itibarıyla demir yollarında yük ve yolcu taşımacılığında Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını belirterek, "Bu da 1950'den sonra ihmal edilen demir yolu sektörüne yapılan yatırımların doğruluğunu bir kez daha kanıtladı" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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