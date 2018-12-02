Demir: "Travel Turkey'den Güzel Haberler Duyulacak"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Turizmcilerin bu yıl Travel Turkey buluşmasından muhakkak güzel haberler duyacaksınız" dedi.

6-9 Aralık tarihleri arasında, İZFAŞ tarafından Fuar İzmir'de düzenlenecek olan Travel Turkey Turizm Fuarı ile ilgili yazılı açıklama yapan ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, çoğunluğu turizm profesyonellerinden oluşan 50-60 bin ziyaretçi beklediklerini belirterek, "Turizmcilerin bu yıl Travel Turkey buluşmasından muhakkak güzel haberler duyacaksınız" diye konuştu.

"Travel Turkey, EMITT ile yarışı duruma geldi"

Travel Turkey'e Türkiye'nin yanı sıra 50'ye yakın ülkenin katılacağını belirten Demir, "Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanımız başta olmak üzere, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, TÜRSAB Başkanımız ve yüksek katılımlı bir bürokrat grubu katılacak. Turizm fuarını, bu yıl çoğunluğu turizm profesyonelleri olmak üzere, 50-60 bin kişi ziyaret edecek. Travel Turkey 12 yıldır İZFAŞ tarafından organize edilmekte ve İzmir'e çok ciddi değer katmaktadır. Hatta, Türkiye'nin en büyük turizm fuarı olan EMİTT'le de yarış duruma gelmiştir. İZFAŞ bu konuda başarısını katlayarak devam ettirmekte ve İzmir'de fuarcılığın gelişimi için ciddi çaba sarf etmektedir. Kendileriyle hem Çeşme otelleri olarak, hem de Ilıca Hotel olarak çalışıyoruz ve yüksek dozda birbirimize sinerjimiz var. Bu sinerjiyi artırmak ve geliştirmek için de çalışıyoruz. Turizmcilerin, bu yıl Travel Turkey buluşmasından muhakkak güzel haberler duyacaksınız. Sizler de lütfen İzmir'e gelen bu fuarı ziyaret edin ve turizmle ilgili gelişimi ve değişimi yakından gözleyin" diye kaydetti.

"İzmir'i tanıtmak, İzmir'i anlatmak çok zor değil"

Ege'nin, tüm medeniyetlerde izi olan, mitoloji ve kültürel ekseni zengin ve uygarlık tarihine etkileri oldukça fazla olan bir bölge olduğuna dikkat çeken Demir, "Ayrıca, tüm medeniyetlere hem stratejik, hem de iklimsel ve yaşam değerleriyle dünya tarihine nakşedilmiş bir coğrafyadır. Dünya coğrafyasında emsal değerleri olmayan bu güzel bölgenin başkenti de İzmir'dir. Maalesef İzmir, medeniyetlere uzanan zenginliğini 21. yüzyılda da ortaya koyamamıştır. İzmir'i tanıtmak, İzmir'i anlatmak çok zor değil. İzmir ve yakın çevresinde neler olduğunu yazmak biraz uzunca olabilir. Neler olmadığını düşünmemiz yeterli olacaktır" diye belirtti. - İZMİR