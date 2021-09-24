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Demir Grup Sivasspor, Vavacars Fatih Karagümrük maçına hazır

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Spor
Demir Grup Sivasspor, Vavacars Fatih Karagümrük maçına hazır

SÜPER Lig'in 7'nci hafta mücadelesinde kendi sahasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

SÜPER Lig'in 7'nci hafta mücadelesinde kendi sahasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislernde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Demir Grup Sivasspor ile Vavacars Fatih Karagümrük yarın saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Alper Ulusoy görev yapacak.

Demir Grup Sivasspor, Vavacars Fatih Karagümrük maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Vavacars Fatih Karagümrük maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Vavacars Fatih Karagümrük maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Vavacars Fatih Karagümrük maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Vavacars Fatih Karagümrük maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Vavacars Fatih Karagümrük maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Vavacars Fatih Karagümrük maçına hazır

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Spor Haberleri
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Haber: Demir Grup Sivasspor, Vavacars Fatih Karagümrük maçına hazır - Haberler Spor
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