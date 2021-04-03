Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor 0-0
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Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor 0-0

Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Spor
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor 0-0

STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Mete Kalkavan (x), Ceyhun Sesigüzel (x), Candaş Elbil (x)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx) (Dk.89 Samassa), Ahmet (xx), Robin (xx), Camara (xx), Uğur (xx), Boyd (xx) (Dk.78 Erdoğan x), Hakan (xx), Cofie (xx), Gradel (xx) (Dk.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon satışı gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için bekledikleri teklifin ulaştığını bildirdi
Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon satışı gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için bekledikleri teklifin ulaştığını bildirdi

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Mete Kalkavan (x), Ceyhun Sesigüzel (x), Candaş Elbil (x)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx) (Dk.89 Samassa), Ahmet (xx), Robin (xx), Camara (xx), Uğur (xx), Boyd (xx) (Dk.78 Erdoğan x), Hakan (xx), Cofie (xx), Gradel (xx) (Dk.89 Kone), Fayçal Fajr (xx), Yatabare (xx) (Dk.74 Kayode xx)TRABZONSPOR: Uğurcan (xx), Hüseyin (xxx), Edgar (xx), Hugo (xxx), Marlon (xxx), Yusuf (xx) (Dk.74 Flavio x), Yunus (xx) (Dk.81 Baker), Abdulkadir Parmak (xx), Nwakaeme (xx), Bakasetas (xx), Ekuban (xx)SARI KART: Yatabare, Cofie, Fayçal Fajr (Demir Grup Sivasspor) - Edgar, Abdulkadir (Trabzonspor)Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekip puanını 41'e, Trabzonspor ise 56'ya çıkardı. 17'nci dakikada sol kanattan ceza alanına giren Nwakaeme, Ahmet'ten sıyrılıp son çizgiden sol ayağı ile vurdu, kaleci Ali Şaşal topu çeldi. Defansın uzaklaştıramadığı topa ceza alını dışından bu kez Marlon vurdu, yerden gelen topu kaleci Ali Şaşal kontrol etti.25'inci dakikada soldan Marlon'un içeriye çevirdiği topu savunma uzaklaştırmak isterken Nwakaeme önünde buldu. Düzeltip sol ayağı ile vuruşu üstten auta gitti. 33'üncü dakikada soldan hareketlenen Marlon'un çevirdiği topu ceza alanı dışında kontrol eden Bakasetas sert vurdu, savunmaya da temas eden top kornere çıktı.45'inci dakikada Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşu Bakasetas kullandı, köşeye gönderdiği topa dokunan kaleci Ali Şaşal, topu kornere çeldi. 51'inci dakikada Yatabare'nin pasında Hakan'ın yerden sert şutunda savunmadan seken topu Uğurcan köşeden kornere çeldi.58'inci dakikada soldan ceza alanına giren Nwakaeme'nin ortaladığı topa altı pas içinde Ekuban kafa vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta gitti. 62'nci dakikada Ahmet'in uzun pasında soldan buluşan Gradel, önünü boşaltıp yerden vurdu, savunmadan seken top Uğurcan'da kaldı.69'uncu dakikada soldan Uğur'un içeriye ortaladığı topa Hakan kafa vuruşunu yaptı, top üstten dışarıya gitti.Karşılaşma 0-0 sona erdi.

- Sivas
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor 0-0
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor 0-0
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor 0-0
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor 0-0
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor 0-0
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor 0-0
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor 0-0
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor 0-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 18:31:32. #1.14#
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