Demir Grup Sivasspor maçından notlar
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Demir Grup Sivasspor maçından notlar

20.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:35
Demir Grup Sivasspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Göztepe, ligde 7 maçtır yenilmeyen Demir Grup Sivasspor'u Gürsel Aksel Stadı'nda konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Göztepe, ligde 7 maçtır yenilmeyen Demir Grup Sivasspor'u Gürsel Aksel Stadı'nda konuk etti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Ünal Karaman, geçen hafta oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasının 11'ine göre ikisi zorunlu 5 değişiklik yaptı. 5 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta sona eren Göz-Göz'de sağ bekte Gassama'nın yerine Murat'a formayı veren Karaman, defansın ortasında ise sarı kart cezalısı Alpaslan'ın yerine Mihojevic'i görevlendirdi. Bir başka zorunlu değişikliği yine defans mevkiinde yapan deneyimli teknik adam, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Berkan'ın yerine Burekovic'i sahaya sürdü. Esiti ve Diabete'yi yedek soyunduran Ünal Karaman, Zulj ve Jahovic'i ise ilk 11'de görevlendirdi.

Öte yandan Salı günü hayatını kaybeden bir dönem Göztepe'de sportif direktörlük de yapan eski Milli futbolcu Erhan Önal ve bugün hayata gözlerini yuman Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz için maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Turhan ALTAY

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