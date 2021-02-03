Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 0-0 berabere kaldı
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Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 0-0 berabere kaldı

03.02.2021 15:54 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:58
Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'in 23. hafta maçında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Mücadelenin ilk bölümünde Erzurumspor etkili ataklar yaparken, Sivasspor dakikalar geçtikçe oyuna ağırlığını koydu. Özellikle maçın son bölümünde gol için büyük baskı kuran Sivasspor, Erzurumspor'un yeni kalecisi Szumski'yi geçemedi.

ERZURUM SON 4 DEPLASMANIN 3'ÜNDEN PUAN ÇIKARDI

Bu sezon lige yükselen Karagümrük ve Hatayspor ile berabere kalan Sivasspor, bu istatistiğini Erzurumspor karşısında da devam ettirdi ve puanını 25'e yükseltti. Erzurumspor ise son 4 deplasman maçından 3. kez puan çıkardı ve 21 puana yükseldi.

Sivassspor, bir sonraki maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.

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