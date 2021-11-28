Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor: 4-0

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Ali Saygın Ögel (xx), Gökhan Barcın (xx)

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Yatabare'nin hat-trick yaptığı maçta kırmızı beyazlılar ligde 6 hafta sonra yeniden galip gelirken, puanını 16'ya çıkarttı. Ligdeki bu sezon 4'üncü mağlubiyetini alan Hatayspor ise 26 puanda kaldı.

2'nci dakikada orta alanda topla buluşan Yatabare vurdu, defanstan sekti, dönen topa Kerem atak yaptı yerden vurdu, kaleci Munir zayıf gelen topa sahip oldu.

Karşılaşma 4-0'lık skorla sona erdi.