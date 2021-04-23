Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı
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Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

Başakşehir'in sürpriz bir şekilde yollarını ayırdığı Demba Ba'nın Twitter kapak fotoğrafıyla oruç tutmasına izin vermeyen Aykut Kocaman'a gönderme yaptığı ortaya çıktı.

Önceki gün Başakşehir'in Demba Ba ile olan sözleşmeyi tek taraflı feshetmesinin arkasındaki şüphe dün sosyal medyanın da konusuydu. Fenerbahçe maçından önce Demba Ba'nın kadroda bulunmamasına teknik direktör Aykut Kocaman, "Bu bir tercih" diyerek cevap vermişti. Sözleşmesinin feshinden sonra sosyal medya hesabından ağzına fermuar çekilmiş bir resim paylaşan tecrübeli golcü ilk mesajını buradan verdi. Hemen herkes bunun 'Ayrılık konusunda konuşmayacağım' anlamına geldiğini düşünmüştü.

ORUÇ KONUSUNDA TARTIŞMIŞLAR

Ancak işin aslının başka olduğu iddia edildi. Demba Ba'nın Fenerbahçe maçından önce Kocaman'la oruç konusunda tartıştığı öğrenildi. Orucunu asla bırakmayacağını belirten Senegallinin sözleşmesi tek taraflı feshedildi. Demba Ba'nın Türkiye'ye gelişinde büyük rol oynayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de dün yaptığı açıklamalarda "Demba Ba'yı iyi tanırım. Onurlu ve gururlu bir futbolcu. Fenerbahçe maçında oynamamasını garipsedim. Eğer bir şey varsa umarım Demba Ba çıkar açıklama yapar" ifadelerini kullanmıştı.

Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının arkasından oruç yasağı çıktı

KOCAMAN'LA TEK 90 DAKİKA

Demba Ba, Kocaman göreve geldikten sonra 11 maçta sadece 403 dakika forma giyebildi. Senegalli 11 maçta 90 dakikayı sadece bir kere çıkarırken, bir kerede 80'de oyundan alındı. Kocaman kararı için, "Tamamen benim futbola bakışımla ilgili bir durum" açıklaması yaptı.

Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı
Başakşehir'de Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi
Başakşehir'de Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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