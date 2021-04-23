Demba Ba: "Konuşulanların çoğu beklenen fesih nedeni değildir"
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Demba Ba: "Konuşulanların çoğu beklenen fesih nedeni değildir"

Demba Ba: 'Konuşulanların çoğu beklenen fesih nedeni değildir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Demba Ba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sözleşme fesih nedenine ilişkin konuşulanların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Demba Ba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sözleşme fesih nedenine ilişkin konuşulanların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Geçtiğimiz sezon Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Demba Ba, turuncu-lacivertli kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Senegalli futbolcu, bu ayrılığın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ba, "Ortak bir karar ile İBFK ve ben yollarımızı ayırmaya karar verdik. Son birkaç gün içinde konuşulanların çoğu beklenen fesih nedeni değildir. Bu son seneler için teşekkürler. Arkadaşlar sizlere gelecekte başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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