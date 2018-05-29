Deli Dana ve Scrapie Hastalığı Tazminat Kapsamına Alındı

25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile deli dana hastalığı ve scrapie hastalığı tazminat ödenecek hastalıklar kapsamına alındı.

Deli Dana ve Scrapie Hastalığı Tazminat Kapsamına Alındı

25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile deli dana hastalığı ve scrapie hastalığı tazminat ödenecek hastalıklar kapsamına alındı.

Kaynak: Dunya.com

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