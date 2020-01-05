Del Potro da Avustralya Açık’ta yok

05.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:14

Andy Murray ve Kei Nishikori’nin ardından bir yıldızın daha Avustralya Açık’ta oynamayacağı kesinleşti. Amerika Açık’ın 2018 finalisti ve 2009 şampiyonu Juan Martin Del Potro, yılın ilk Grand Slam’inde yer almayacak.



Del Potro’nun medya iletişim işlerini üstlenen “Team Delpo” isimli organizasyonun ve bazı Arjantinli gazetecilerin geçtiğimiz günlerde açıkladığına göre, Del Potro hâlâ yüzde yüzünden uzak. Arjantinli raket, 2019’da sakatlıkları nedeniyle yalnızca beş turnuvada yer alabilmiş ve Grand Slam’lerden yalnızca Roland Garros’ta boy gösterebilmişti.



2018 Amerika Açık finalisti Del Potro’nun şubat ayında ABD’de düzenlenen ATP 250 turnuvası Delray Beach ile kortlara dönmesi bekleniyor.