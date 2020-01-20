: DEİK Türkiye-Norveç İş Konseyi Başkanı Mehmet Selahattin Ünlü'den 500 milyar dolarlık ihracat hedefi vurgusu

20.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:15

İki yılda bir düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi. İş konseylerinin yeni başkan ve yürütme kurulları yapılan seçim neticesinde göreve gelirken, DEİK Türkiye-Norveç İş Konseyi Başkanı Mehmet Selahattin Ünlü oldu. Haberler.com'a önemli açıklamalarda bulunan Ünlü, "Ülkemizin 2023 ihracat hedefi olan 500 milyar dolara ulaşmak için 145 iş konseyimizle çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

"YENİ DÖNEMİMİZİN HAYIRLI OLMASINI DİLERİM"

2020 DEİK İş Konseyleri seçimlerini değerlendiren Ünlü, "11 Ocak 2020 de yapılan DEİK Genel Seçimlerine katılım ve ilgi beklenenin üzerindeydi, bunun nedeni olarak Ticaret Bakanlığı bünyesinde olmuş olmanın vermiş olduğu güç ve organizasyonlar geçen dönemlerde çok başarılı geçmiştir. Rakamlarla ifade etmek gerekirse toplam yurt dışı ziyareti 723. Bunların 62 tanesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirilmiştir. Toplamda 146 iş konseyi ve 6250 etkinlik yapılmıştır. DEİK'in Türkiye'nin ''Ticari Diplomasisi" sloganı başarı ile ifa edilmiştir. Bu vesile ile DEİK Başkanı başta Nail OLPAK olmak üzere tüm yönetimlerdeki arkadaşlarımıza bir kez daha yeni dönemimizin hayırlı olmasını canı gönülden dilerim" ifadelerini kullandı.

"19 BAYAN ARKADAŞIMIZ BAŞKAN OLDU"

Yeni dönemde 19 bayanın başkanlığına dikkat çeken Ünlü, "Yeni dönemde dikkatimizi çeken bazı noktalar oldu. 120 konseyimiz başkanlıklarını korurken 24 konseyimiz yeni başkanları ile bizlere enerji katmışlardır. Temsiliyette bayanların önemine dikkat çekerek 19 tane bayan başkanımız iş konseyi başkanlıklarına göreve seçilmişlerdir" dedi.

"500 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ"

500 milyar dolarlık ihracat hedefi için tüm iş konseyleri olarak çalışmalara devam edileceğini söyleyen Ünlü, "Bir bayram havasında geçen bu şeçimlerimizin akabinde hemen hedeflerimize odaklanmak durumundayız. Ülkemizin 2023 ihracat hedefi olan 500 milyar dolara ulaşmak için 145 iş konseyimiz çalışmalarına kaldığı yerden devam etmektedir. Ülke ziyaretlerimiz, yuvarlak masa toplantılarımız, büyükelçilerimizle istişarelerimiz ilk olarak gündemimizde olan programlarımızdır. Hatta sadece benim Norveç İş Konseyi Başkanı olarak sadece Norveç'e focus olmam gerektiği önümüzdeki büyük bir Afrika pazarı ve imkanları olduğunu unutmayarak kollektif çalışmalarımıza tüm konseylerle devam edeceğiz.

DEİK yapmış olduğu organizasyonlarla ticaretle uğraşan ülkemize katkı sağlamayı hedef edinmiş herkese ulaşabilmek adına çok fazla etkinlik yapmaktadır. Bu etkinliklerle ticaret odaları, sanayi odaları başkanları ile tanışma ve ticaret yapma şansı elde edilmektedir. Bu noktada DEİK üyesi olmayan ihracatçılarımızı da aramızda görmek için TİM'le olsun diğer kurucu kuruluşlarımızla olsun devamlı ihracatımıza katkı sağlamaya çalışmaktayız" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZİN 'TİCARİ DİPLOMASİDE Kİ YÜZÜ OLMAYA' DEVAM EDECEĞİZ"

Geçmiş dönemlere ilişkin değerlendirmede bulunan Ünlü son olarak şunları söyledi:

"Rahmetli babam Ahmet Şahap ünlü DEİK'in kuruluşunda görev almış ve 7 farklı iş konseyinin başkanlığını yapmıştı. Rahmetli Turgut Özal'la DEİK ülkemizin dünyaya açılan yüzü olmuştu. Hatta Ankara'dan 2 günde uçakla Gürcistan'a gidilirken şimdi tek uçakla gidip Artvin'e geçilir oldu. Bunu söylerken buralara ihracat yapan ya da DEİK üyesi başkanların çalışmaları sonucu elde edilen başarılarla bugünlere gelindi.

DEİK olarak senede bir kez karşı kanat ziyareti bir kezde ülkemize davet ediyoruz. Bu arada üst düzey etkinler ve görüşmeler yapmak için girişimlerde bulunuyoruz. DEİK üyesi olmasa bile o ülkeye ihracat yapan büyük firmalarımız ile irtibata geçip organizasyonlarımızda bulunmalarını sağlıyoruz. Norveç İş Konseyi olarak özellikle gemi inşaa faaliyetlerinde bulunan lokomotif firmalarımızın sorunlarını çözmek için gayret gösteriyoruz.

İçinde bulunduğumuz konjonktürde yaşanan teminat mektubu problemlerini SayınTicaret Bakanımız Ruhsar Pekcan hanımefendi ile çözüme kavuşturulmasının gayretlerini verdik. Tırlarımızın gümrük kapılarında yaşadığı sıkıntılara İspanya İş konseyi Başkanımız Zeynel Abidin Erdem'in katkıları ile çözdük. iki yılda kollektif çalışarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık.

Gelecek dönemdede ülkemizin 'ticari diplomaside ki yüzü olmaya' var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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