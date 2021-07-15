"Değerli Yıllar Plaketi" takdim töreni

SANKO Holding şirketlerinde 10, 15, 20, 25, 30, 35 ve 40. yılını dolduran çalışanlara geleneksel olarak verilen "Değerli Yıllar Plaketi" SANKO birimlerinin bulunduğu merkezlerde eş zamanlı düzenlenen törenlerle takdim edildi.

SANKO Holding şirketlerinde 10, 15, 20, 25, 30, 35 ve 40. yılını dolduran çalışanlara geleneksel olarak verilen "Değerli Yıllar Plaketi" SANKO birimlerinin bulunduğu merkezlerde eş zamanlı düzenlenen törenlerle takdim edildi.

Gaziantep, İstanbul, Adıyaman, Bartın, Bursa İnegöl ve Kahramanmaraş Narlı'da bulunan sekiz SANKO biriminden canlı bağlantının yapıldığı törene SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan, Cengiz, Ertuğrul ve Yiğitcan Konukoğlu ile holding şirketleri yöneticileri katıldı. SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, törende yayımlanan video mesajında, en mutlu olduğu anın bir Konukoğlu Ailesi geleneği olan geleneksel iftar yemeklerinde, çalışanlar ve aileleriyle bir arada bulunmak olduğunu söyledi.

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle iki yıldan beri çalışanlar ve aileleriyle bir araya gelemediklerini anımsatan Konukoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dedemin ve babamın döneminden itibaren çalışanlarla bir araya gelerek kaynaşıp eğlendiğimiz, dertleştiğimiz anlar olan iftar buluşmalarını, pandemi koşullarından dolayı iki yıldan beri zorunlu olarak gerçekleştiremedik. İftar buluşmalarında aynı zamanda kıdemli personelin plaketlerini takdim ediyorduk. Birlikte çok yol aldık, buralara geldik. Daha alacağımız çok yol var. Pandemi koşullarından uzak ortamda yine can cana bir arada olmayı temenni ediyorum. Umudunuzu kaybetmeyin, moraliniz her zaman yüksek olsun. Kendinizi diri tutun, iş yapış anlayışınızı sürekli geliştirin."

Abdulkadir Konukoğlu, bayramda aracıyla yolculuk yapacak olanları da uyararak, "Lütfen aracınızı dikkatli kullanın. Bayram mutluluğunu ailenize ve bizlere acıya dönüştürmeyin, dinlenmiş olarak evinize dönün" ifadelerini kullandı. SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu da video mesajında, SANKO'ya uzun yıllardan beri çalışarak katkı sunanları tebrik ederek, şunları kaydetti:

"SANKO Ailesi olarak hep beraber çok çalıştık, güzel çalışmalara imza attık. Bu başarılarımızın devamını temenni ediyorum. Bu vesileyle hepinizin bayramını kutluyor, bir sonraki yılda pandeminin izlerini silip birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde mutlu ve neşeli günleri paylaşmayı diliyorum."

Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise konuşmasına, "Geleneksel plaket takdim törenimizde sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum" diyerek başladı. Kökleri 117 yıl öncesine dayanan SANKO'nun bugünlere gelmesinde çalışanların büyük emekleri olduğunu vurgulayan Konukoğlu, şöyle devam etti:

"Sizler SANKO Ailesi'nin büyük değerlerisiniz. Biz bu fidanı büyütüyorsak, fidan kökü derinlerde çınar haline geliyorsa bunda çok büyük katkılarınız ve alın teriniz var. Çınar ağacını hep birlikte ailelerimizle ve müşterilerimizle birlikte oluşturuyoruz.

İnşallah bu çınar bizden sonra da büyüyecek, bulunduğumuz şehirlere ve ülkemize değer katmaya devam edecektir. Uzun yıllar bizimle birlikte olan emektarlarımız iyi bilirler ki, beraber üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur.

Ne zaman yeni bir yola çıkacak, yeni bir projeye başlayacak olsak sizlerden aldığımız güvenle adımımızı attık. Hamdolsun, geçmişimize güveniyoruz, geleceğe de emin adımlarla ilerliyoruz."

SANKO'da uzun yıllardan beri çalışanları kutlayan Konukoğlu, "Emekleriniz ve değerli katkılarınız için teşekkür eder, başarılar dilerim" diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından SANKO şirketlerinde 10, 15, 20, 25, 30, 35 ve 40 yıldan beri görev yapan değişik kademelerdeki bin 550 çalışana teşekkür plaketi ve armağanları Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan, Cengiz, Ertuğrul ve Yiğitcan Konukoğlu ile holding şirketleri üst düzey yöneticileri tarafından takdim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı