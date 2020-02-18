"Değerli konut vergisi değersizleşti"

18.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:44

Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Kademeli bir düzenlemeye geçilmesi ile örneğin 6 milyonluk evi için 18 bin TL vergi ödenecek iken, yeni düzenlemede bir milyon TL'nin binde 3'ü olan 3 bin TL alınması söz konusu olacak" dedi.



Değerli Konut Vergisine ilişkin düzenleme, 7221 Sayılı 'Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' çerçevesinde sil baştan değişti. Önce beyanname süresi 20 Mart'a uzatılan düzenleme şimdi de en az bir yıl süre ile rafa kaldırıldı.



Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Kısa bir süre önce 7194 sayılı kanun ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa eklenen değerli konut vergisi 7221 sayılı kanun çerçevesinde değiştirildi. Buna göre değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlayacak ve değerlerde emlak vergi değeri esas alınacak. Tek konut için değerli konut vergisi alınmamasının yanı sıra birden fazla değerli konutu olanlar da en düşük değerdeki konutu için vergi ödemeyecek. Vergi hesaplamasında da gelir vergisinde olduğu gibi kademeli vergilendirme kabul edildi" dedi.



Daha önce 3 milyar TL gelir hedefi beklenen verginin yeni düzenleme sonrası mükellef bulamayacağını dile getiren Özelmacıklı, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Değerleme Daire Başkanlığının belirlediği rakamlar ile emlak vergi değerleri arasında uçurum var. Bazı bölgelerde bu değer farkı 10 katı buluyor. Ayrıca kademeli bir düzenlemeye geçilmesi ile örneğin 6 milyonluk evi için 18 bin TL vergi ödenecek iken, yeni düzenlemede bir milyon TL'nin binde 3'ü olan 3 bin TL alınması söz konusu olacak" dedi.



"Taşınmaz değerleme sistemine geçilmeli"



Mevcut sistemin gerçek değerleri yansıtabilir bir durumda olmadığını ve artış sınırlaması ile de bunun bir daha mümkün olmayacağını belirten Özelmacıklı "Daha önce Cumhurbaşkanlığı yıllık programında yer alan taşınmaz değerleme sistemi gerçekçi olarak tesis edilmeli. Emlak vergisi karar destek sistemleri ile güncellenebilen bir altyapıya kavuşturulmalı. Bu düzenleme yapılmadan geçici yapılan çözümler hiçbir fayda sağlamayacak. Eğer emlak vergisi tespitine ilişkin düzenleme yapılır ise, başta tapu harçları olmak üzere, değer artış kazancı vergisi, veraset ve intikal vergisi, emsal kira bedeli gibi birçok işlemde devletin vergi gelirleri artar ve asıl unsur budur. Emlak vergisine esas gayrimenkul vergilendirme sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekiyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA