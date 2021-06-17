"Dede mirası" organik tarım için yöneticiliği bırakan kadın girişimci semt pazarlarıyla tüketiciye ulaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Dede mirası" organik tarım için yöneticiliği bırakan kadın girişimci semt pazarlarıyla tüketiciye ulaşıyor

'Dede mirası' organik tarım için yöneticiliği bırakan kadın girişimci semt pazarlarıyla tüketiciye ulaşıyor
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

İzmir'de gıda şirketlerinde yöneticilik yaparken dedesinin başlattığı organik üretim anlayışını geliştirme hedefiyle çiftçi olan kadın girişimci, doğal ürünleri daha fazla sofraya ulaştırmak için çalışıyor.

İzmir'de gıda şirketlerinde yöneticilik yaparken dedesinin başlattığı organik üretim anlayışını geliştirme hedefiyle çiftçi olan kadın girişimci, doğal ürünleri daha fazla sofraya ulaştırmak için çalışıyor.

Dedesi Türkiye'de sertifikalı olarak organik tarım yapan ilk çiftçilerden olan Zehra Kul, işletme dalındaki lisans eğitiminin ardından ABD'ye gitti.

Yaklaşık bir yıl ABD'de kaldıktan sonra Türkiye'ye dönüş yapan Kul, Almanya Tarım Bakanlığı tarafından desteklenen tarım projelerinde çalıştı.

Bir gıda şirketinde yönetici olarak görev yapan Kul, dedesinden kalan organik tarım mirasını devam ettirmek ve toplumda farkındalığı artırmak üzere çalışmaya karar verdi.

Topuklu ayakkabılarını rafa kaldırarak çizmelerini giyen Kul, 85 dönümlük arazide doğal ve ilaçsız kayısı, kiraz, domates, biber, kabak gibi ürünleri üretmeye başladı.

Yaklaşık 7 yıldır ailesiyle birlikte tarım yapan Kul, yetiştirdiği sebze ve meyveleri, İstanbul ve İzmir'deki organik pazarlarda kardeşiyle birlikte satıyor.

Kul, AA muhabirine, dedesi Hasan Ali Öcal'ın 1981 yılından bu yana sertifikalı olarak organik tarım yaptığını, emekli öğretmen olan babasının da bu üretimi devam ettirdiğini söyledi.

Türkiye'de çiftçi çocuklarının tarımdan uzaklaştığını, plazada çalışmayı daha cazip gördüğünü aktaran Kul, kendi yaşadığı deneyimde toprakta çalışmayı daha anlamlı bulduğunu aktardı.

Küçük yaşlarda ailesinin yanında bahçelerde meyve topladığını söyleyen Kul, "O zamanlar kova taşırken 'Bak okumazsan böyle olursun' diyorlardı. Sonra okuduk, işe girdik. Toplantılardan geliyorsunuz şıkır şıkır. Topuklu ayakkabılar, takım elbiseler. Ancak tarlada daha mutlu olduğumu gördüm. Şimdi ailem 'iyi ki çifçisin' diyor." dedi.

ABD'den döndüğünde sağlık sorunları yaşadığını, doğru beslenmeyle bu sıkıntıları atlattığını ve organik ürünlerin önemini kavradığını anlatan Kul, doğal ürünlere ulaşmanın herkesin hakkı olduğuna inanarak çalıştığını aktardı.

Tarlada çalışırken bedenen yorulduğunu ancak kafasının dinlendiğini ifade eden Kul, "En büyük hedeflerimden biri çocukların daha kolay organik gıdaya ulaşması. Bazı çocuklar maalesef ineğin mor olduğunu düşünüyor. Doğal hayattan kopmuş durumdalar. Olabildiğince onlara ulaşmayı hedefliyorum." diye konuştu.

Organik tarım ürünlerinde pazarlama noktasında sıkıntılar yaşanması nedeniyle ürünlerini pazarlarda kendisinin satmayı tercih ettiğini de anlatan Kul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Organik olmayan tarıma göre 3 kat daha fazla insan gücü kullanıyoruz. Buna rağmen organik ürünlerin fiyatlarının yüksek olduğunu düşünmüyorum. İç piyasada üretimin azlığı ve pazar çeşitliliğin kısıtlı olması organik ürüne ulaşmayı zorlaştırıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Boris Johnson Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Fahrettin Altun
Magazin Bergen Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Tuğrul Tülek
Spor Aytaç Kara Nihat Özdemir Sergen Yalçın Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Dede mirası" organik tarım için yöneticiliği bırakan kadın girişimci semt pazarlarıyla tüketiciye ulaşıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 12:09:05. #1.16#

title