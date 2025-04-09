Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar

Vergiler sadece ABD'ye yaradı! Günlük kazançları dudak uçuklattı
İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz

İran'ı bu sefer Trump tehdit etti: Bedelini ödersiniz
'Ramazan tebriki' krizinin diğer aktörüydü! Vestel CEO'su görevinden ayrılıyor

"Ramazan tebriki" krizinin diğer aktörüydü! O da koltuğundan oldu
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı

Sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar: 1'i polis 13 yaralı

Declan Rice frikik goller izle (Arsenal Real Madrid)!

Declan Rice frikik goller izle (Arsenal Real Madrid)!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arsenal Real Madrid özet ve önemli dakikalar! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Arsenal Real Madrid maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Declan Rice frikik goller izleme linki var mı?

Arsenal Real Madrid maç özeti! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Arsenal Real Madrid maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Peki, Declan Rice frikik goller izleme linki var mı?

ARSENAL REAL MADRİD ÖZETİ

Arsenal Real Madrid maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

ARSENAL REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Arsenal Real Madrid maçı 3-0'lık Arsenal üstünlüğüyle sona erdi.

ARSENAL REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Arsenal Real Madrid maçı canlı olarak Tabii Spor'da yayınlandı.

DECLAN RİCE FRİKİK GOLLERİ İZLEME LİNKİ

Declan Rice 1.gol için tıklayınız .

Declan Rice 2.gol için tıklayınız .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.