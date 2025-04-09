Declan Rice frikik goller izle (Arsenal Real Madrid)!
Arsenal Real Madrid özet ve önemli dakikalar! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Arsenal Real Madrid maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Declan Rice frikik goller izleme linki var mı?
Arsenal Real Madrid maç özeti! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Arsenal Real Madrid maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Peki, Declan Rice frikik goller izleme linki var mı?
ARSENAL REAL MADRİD ÖZETİ
Arsenal Real Madrid maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.
ARSENAL REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Arsenal Real Madrid maçı 3-0'lık Arsenal üstünlüğüyle sona erdi.
ARSENAL REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Arsenal Real Madrid maçı canlı olarak Tabii Spor'da yayınlandı.
DECLAN RİCE FRİKİK GOLLERİ İZLEME LİNKİ
Declan Rice 1.gol için tıklayınız .
Declan Rice 2.gol için tıklayınız .