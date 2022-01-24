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Deafolimpik Olimpiyatlarına Kayseri'den 2 sporcu

Deafolimpik Olimpiyatlarına Kayseri'den 2 sporcu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep'te düzenlenen Deafolimpik Taekwondo Türkiye Şampiyonasında Türkiye şampiyonu olan Kayserili sporcular Yasin Çimen ile Türkan Teke, Brezilyanın Rio kentinde yapılacak Deafolimpik Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te düzenlenen Deafolimpik Taekwondo Türkiye Şampiyonasında Türkiye şampiyonu olan Kayserili sporcular Yasin Çimen ile Türkan Teke, Brezilyanın Rio kentinde yapılacak Deafolimpik Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandı.

Deafolimpik Taekwondo Türkiye Şampiyonası12-14 Ocak 2022 tarihleri arasında Gaziantep'te yapıldı. Şampiyonaya Kayseri'den katılan Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Yasin Çimen ile Türkan Türkiye Şampiyonu, Dudu Gökçe Pumak Türkiye ikincisi ve Merve Çimen Türkiye üçüncüsü oldu. Şampiyon sporcular Yasin Çimen ile Türkan Teke 2022 yılı mayıs ayında Brezilya'nın Rio kentinde yapılacak olan Deafolimpik Olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı.

Şampiyonada ikinci olan sporcu Dudu Gökçe Pumak ise Taekwondo milli takımına davet edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı sporcuları ile antrenörleri Yavuz Sayan, Arzu Sayan ve Yunus Emre Sayan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Deafolimpik Olimpiyatlarına Kayseri'den 2 sporcu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Yasin Çimen, Gaziantep, Taekwondo, Kayseri, Spor, Haber

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