FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Spor » Davy Klaassen Schalke 04 Kalecisini Avlıyor - Spor

Davy Klaassen Schalke 04 Kalecisini Avlıyor

13.04.2017'de UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında AFC Ajax Amsterdam Arena'da Alman takımı Schalke 04'ü ağırladı. AFC Ajax Danimarkalı orta saha oyuncusu Davy Klaassen'in yıldızlaştığı maçta Schalke'yi 2-0 mağlup etti. Maçın 52. dakikasında kale önünde topla buluşan Klaassen muhteşem bir vuruşla Schalke kalecisi Fahrmann'ı mağlup etti.

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22

13.04.2017'de UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında AFC Amsterdam Arena'da Alman takımı 'ü ağırladı. AFC Ajax Danimarkalı orta saha oyuncusu 'in yıldızlaştığı maçta Schalke'yi 2-0 mağlup etti. Maçın 52. dakikasında kale önünde topla buluşan Klaassen muhteşem bir vuruşla Schalke kalecisi Fahrmann'ı mağlup etti.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler