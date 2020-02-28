Davy Klaassen Schalke 04 Kalecisini Avlıyor

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22

13.04.2017'de UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında AFC Ajax Amsterdam Arena'da Alman takımı Schalke 04'ü ağırladı. AFC Ajax Danimarkalı orta saha oyuncusu Davy Klaassen'in yıldızlaştığı maçta Schalke'yi 2-0 mağlup etti. Maçın 52. dakikasında kale önünde topla buluşan Klaassen muhteşem bir vuruşla Schalke kalecisi Fahrmann'ı mağlup etti.