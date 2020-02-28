Davy Klaassen Schalke 04 Kalecisini Avlıyor
13.04.2017'de UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında AFC Ajax Amsterdam Arena'da Alman takımı Schalke 04'ü ağırladı. AFC Ajax Danimarkalı orta saha oyuncusu Davy Klaassen'in yıldızlaştığı maçta Schalke'yi 2-0 mağlup etti. Maçın 52. dakikasında kale önünde topla buluşan Klaassen muhteşem bir vuruşla Schalke kalecisi Fahrmann'ı mağlup etti.
28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22
13.04.2017'de UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında AFC Ajax Amsterdam Arena'da Alman takımı Schalke 04'ü ağırladı. AFC Ajax Danimarkalı orta saha oyuncusu Davy Klaassen'in yıldızlaştığı maçta Schalke'yi 2-0 mağlup etti. Maçın 52. dakikasında kale önünde topla buluşan Klaassen muhteşem bir vuruşla Schalke kalecisi Fahrmann'ı mağlup etti.
Kaynak: Dugout
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