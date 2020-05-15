David Trezeguet'in Fiorentina Maçında Zidane'a Yaptığı Harika Asist
11 Mayıs 2001 tarihinde Juventus ve Fiorentina arasında oynanan maçta Zinedine Zidane, David Trezeguet'in harika asistiyle maçın ilk golünü atıyor ve 90 dakika sonunda Juventus, Fiorentina'yı 3-1 mağlup eden taraf oluyor.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:11
11 Mayıs 2001 tarihinde Juventus ve Fiorentina arasında oynanan maçta Zinedine Zidane, David Trezeguet'in harika asistiyle maçın ilk golünü atıyor ve 90 dakika sonunda Juventus, Fiorentina'yı 3-1 mağlup eden taraf oluyor.
Kaynak: Dugout