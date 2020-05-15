David Trezeguet'in Fiorentina Maçında Zidane'a Yaptığı Harika Asist 11 Mayıs 2001 tarihinde Juventus ve Fiorentina arasında oynanan maçta Zinedine Zidane, David Trezeguet'in harika asistiyle maçın ilk golünü atıyor ve 90 dakika sonunda Juventus, Fiorentina'yı 3-1 mağlup eden taraf oluyor.

11 Mayıs 2001 tarihinde Juventus ve Fiorentina arasında oynanan maçta Zinedine Zidane, David Trezeguet'in harika asistiyle maçın ilk golünü atıyor ve 90 dakika sonunda Juventus, Fiorentina'yı 3-1 mağlup eden taraf oluyor. Kaynak: Dugout