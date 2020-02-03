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Darüşşafaka Tekfen, Dolomiti Energia deplasmanında

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu beşinci maçında yarın İtalyan ekibi Dolomiti Energia'ya konuk olacak.

03.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:38
Darüşşafaka Tekfen, Dolomiti Energia deplasmanında

Tekfen Takımı, ULEB Kupası son 16 turu E Grubu beşinci maçında yarın İtalyan ekibi Dolomiti Energia'ya konuk olacak.

BLM Group Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Darüşşafaka Tekfen geride kalan 4 haftada ikişer galibiyet ve yenilgi alırken, Dolomiti Energia'nın henüz galibiyeti bulunmuyor.

İki ekip arasında grubun ilk haftasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Darüşşafaka Tekfen 73-69 kazanmıştı.

Kaynak: AA
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