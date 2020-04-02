Daron Acemoğlu: Salgının ekonomik etkileri çok derin olabilir DEİK'in düzenlediği "Koronavirüs ve Küresel Ekonomiye Etkileri" başlıklı online seminere katılan MIT İktisat Profesörü Daron Acemoğlu, salgının ekonomik etkilerinin çok daha derin olabileceğini ve özellikle turizmin birkaç yıl kendini toparlamasının zor göründüğünü söyledi.

DEİK'in düzenlediği "Koronavirüs ve Küresel Ekonomiye Etkileri" başlıklı online seminere katılan MIT İktisat Profesörü Daron Acemoğlu, salgının ekonomik etkilerinin çok daha derin olabileceğini ve özellikle turizmin birkaç yıl kendini toparlamasının zor göründüğünü söyledi. Kaynak: Dunya.com