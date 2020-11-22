Darnell Fisher, maçta Callum Paterson'ın cinsel organına iki kez elledi
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Darnell Fisher, maçta Callum Paterson'ın cinsel organına iki kez elledi

22.11.2020 16:32 | Son Güncelleme: 22.11.2020 16:46

Preston-Sheffield Wednesday arasındaki Championship maçında skandal denilebilecek bir olay yaşandı. Ev sahibi ekibin savunmacısı Darnell Fisher bir pozisyon esnasında, Sheffield forveti Calluym Paterson'ın cinsel organına iki kez elledi.

İngiltere Championship'te Preston ile Sheffield Wednesday arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı.

Preston'ın savunma oyuncusu Darnell Fisher, Sheffield'ın forveti Callum Paterson'ın cinsel organına iki kez elledi. Fisher, Bir korner atışı sırasında, ceza sahası içerisindeki mücadelede Paterson'ın cinsel organına ellerken, Paterson olay sonrası şaşkın bir yüz ifadesiyle etrafına baktı.

Darnell Fisher, maçta Callum Paterson'ın cinsel organına iki kez elledi

SORUŞTURMA AÇILIP AÇILMAYACAĞI BELİRSİZ

Yaşanan bu olayın ardından başarılı savunma oyuncusu sosyal medyada alay konusu oldu. Sportmenliğe aykırı hareketi sonrası Fisher'la ilgili soruşturma açılıp açılmayacağı merakla bekleniyor.

Darnell Fisher, maçta Callum Paterson'ın cinsel organına iki kez elledi
Darnell Fisher, maçta Callum Paterson'ın cinsel organına iki kez elledi
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