Darnell Fisher, maçta Callum Paterson'ın cinsel organına iki kez elledi

Preston-Sheffield Wednesday arasındaki Championship maçında skandal denilebilecek bir olay yaşandı. Ev sahibi ekibin savunmacısı Darnell Fisher bir pozisyon esnasında, Sheffield forveti Calluym Paterson'ın cinsel organına iki kez elledi.