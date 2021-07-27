Darıca sporcularından Milli takım başarısı
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Darıca sporcularından Milli takım başarısı

Darıca sporcularından Milli takım başarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Önceki hafta Şanlıurfa'da gerçekleşen Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ile Milli Takım Seçmeleri müsabakalarına katılan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün genç sporcuları, Milli takıma seçilmeye hak kazandı.

Önceki hafta Şanlıurfa'da gerçekleşen Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ile Milli Takım Seçmeleri müsabakalarına katılan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün genç sporcuları, Milli takıma seçilmeye hak kazandı.

56 ilden 386 kulüp ve 1881 sporcunun katıldığı şampiyonada Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcularından Furkan Sertel 2'nci ve Muhammed Emin Akçay 3'üncü olarak gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldular. Genç sporcular aynı zamanda eylül ayında yapılacak olan Dünya Gençler Şampiyonası'nda Milli takım aday kadrosuna seçildiler.

Başkan Bıyık tebrik etti

Genç sporcuları tebrik eden ve her zaman yanlarında olacaklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak spor şehri olma yolunda hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Spora ve sporcuya yatırımlarımız ve desteğimiz devam edecek. İlçemizden yeni şampiyonlar çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bizim çocuklarımıza güveniyoruz. İnanıyorum ki Milli takımda da ilçemizi en güzel şekilde temsil edecekler" diye konuştu. - KOCAELİ

Darıca sporcularından Milli takım başarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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