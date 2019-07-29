Danone Su Türkiye ve Orta Doğu'da yeni genel müdür

Danone Türkiye Sütlü Ürünler Genel Müdürü olarak görev yapan Emre Kaşıkçı, "Danone Su Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi Genel Müdürü" olarak atandı. Kaşıkçı, bu görevinin yanısıra "Danone Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi Entegrasyon Genel Müdürü" olarak görev yapacak.

Emre Kaşıkçı görevinde, Türkiye ve bölgede tüm Danone Grup şirketlerine hizmet veren "Finans", "İnsan Kaynakları", "Genel Sekreterlik" ve "Bilgi Teknolojileri" alanlarını kapsayan İş Destek Birimlerinin yöneticiliğini üstlenecek.

Kaynak: DHA