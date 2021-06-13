Danimarka Futbol Federasyonu: Eriksen'in durumu stabil ve hastanede kalmaya devam edecek
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Danimarka Futbol Federasyonu: Eriksen'in durumu stabil ve hastanede kalmaya devam edecek

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Danimarka Futbol Federasyonu, dün Finlandiya maçında kalbi durunca yere yığılan Christian Eriksen'in durumunun stabil olduğunu bildirdi. Yapılan paylaşımda, "Bu sabah takım arkadaşlarıyla görüştü ve sevgilerini iletti. Durumu stabil ve ileri tetkiler için hastanede kalmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

Eriksen'in bilinci açık ama durumu ciddiyetini koruyor. Danimarka Futbol Federasyonu, yıldız futbolcunun hastanede kalmaya devam edeceğini bildirdi. Yıldız futbolcunun EURO 2020'de kalan grup maçlarında oynaması beklenmiyor.

Danimarka Futbol Federasyonu: Eriksen'in durumu stabil ve hastanede kalmaya devam edecek

"ARKADAŞLARINA SELAM GÖNDERDİ"

Danimarka Futbol Federasyonu'ndan, "Christian Eriksen bu sabah takım arkadaşlarıyla görüştü ve sevgilerini iletti. Durumu stabil ve ileri tetkikler için hastanede kalmaya devam edecektir" bilgilendirmesi yapıldı.

Danimarka Futbol Federasyonu: Eriksen'in durumu stabil ve hastanede kalmaya devam edecek
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