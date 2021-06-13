Danimarka Futbol Federasyonu: Eriksen'in durumu stabil ve hastanede kalmaya devam edecek

Danimarka Futbol Federasyonu, dün Finlandiya maçında kalbi durunca yere yığılan Christian Eriksen'in durumunun stabil olduğunu bildirdi. Yapılan paylaşımda, "Bu sabah takım arkadaşlarıyla görüştü ve sevgilerini iletti. Durumu stabil ve ileri tetkiler için hastanede kalmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı.