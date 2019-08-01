Dani Ceballos Arsenal İlk Vs Lyon'unu Yaptı

Arsenal'in ilk kupasını yapmak için Arsenal'in Emirates Cup maçında Lyon'la yaptığı maçta Dani Ceballos oyuna girdi. Pierre-Emerick Aubameyang, ustalıkla işlenmiş bir Henrikh Mkhitaryan çaprazının ardından Gunners'ı öne geçirdi. Hakim topa sahip olmalarına rağmen Lyon takımından Moussa Dembélé, Lyon'a 2-1 kazandı.