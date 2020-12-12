Dani Alves'in Brezilya'ya Başarılı Dönüşü
12.12.2020 19:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:14
Avrupa’da geçirdiği 17 sezonun ardından 2019 yılında Sao Paulo'ya imza atarak ülkesine geri dönen Daniel Alves, başarılı günler geçirmeye devam ediyor. Gelin Alves'in Brezilya macerasına yakından bakalım.
Avrupa'da geçirdiği 17 sezonun ardından 2019 yılında Sao Paulo'ya imza atarak ülkesine geri dönen Daniel Alves, başarılı günler geçirmeye devam ediyor. Gelin Alves'in Brezilya macerasına yakından bakalım.
Kaynak: Dugout