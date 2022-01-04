Saman altından su yürüttüler! Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor

Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için çok istekli. Alman ekibi 10 milyon euroluk teklifini Galatasaray'a iletti.

"15 MİLYONA BIRAKIRIZ"

Galatasaray cephesinin tavrı ise net oldu. Sarı-Kırmızılılar, Kerem'i 15 milyon eurodan aşağı bir rakama bırakmayaklarını bildirdi. Kerem'de ısrarcı olan Wolfsburg, 15 milyon euroyu gözden çıkarabilir.

ASLAN'I TAŞIYOR

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray'da skor yükünü çeken isim. 23 yaşındaki kanat oyuncusu tam 32 maçta 7 gol atıp 6 asist üretti.

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