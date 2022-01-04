Saman altından su yürüttüler! Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor
Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 10 milyon euroluk teklifle geldi. Bu miktarı az bulan Aslan, 15 milyon euro fiyat biçti. Kerem'i isteyen devlerin farkında olan Alman ekibi, bu transferi bitirmeye kararlı.
Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için çok istekli. Alman ekibi 10 milyon euroluk teklifini Galatasaray'a iletti.
"15 MİLYONA BIRAKIRIZ"
Galatasaray cephesinin tavrı ise net oldu. Sarı-Kırmızılılar, Kerem'i 15 milyon eurodan aşağı bir rakama bırakmayaklarını bildirdi. Kerem'de ısrarcı olan Wolfsburg, 15 milyon euroyu gözden çıkarabilir.
ASLAN'I TAŞIYOR
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray'da skor yükünü çeken isim. 23 yaşındaki kanat oyuncusu tam 32 maçta 7 gol atıp 6 asist üretti.
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