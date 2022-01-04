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Saman altından su yürüttüler! Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor

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Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 10 milyon euroluk teklifle geldi. Bu miktarı az bulan Aslan, 15 milyon euro fiyat biçti. Kerem'i isteyen devlerin farkında olan Alman ekibi, bu transferi bitirmeye kararlı.

Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için çok istekli. Alman ekibi 10 milyon euroluk teklifini Galatasaray'a iletti.

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"15 MİLYONA BIRAKIRIZ"

Galatasaray cephesinin tavrı ise net oldu. Sarı-Kırmızılılar, Kerem'i 15 milyon eurodan aşağı bir rakama bırakmayaklarını bildirdi. Kerem'de ısrarcı olan Wolfsburg, 15 milyon euroyu gözden çıkarabilir.

ASLAN'I TAŞIYOR

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray'da skor yükünü çeken isim. 23 yaşındaki kanat oyuncusu tam 32 maçta 7 gol atıp 6 asist üretti.

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Yorumlar (2)
Hakan Aslan:15 mi - Kafayı mı yediniz Pasaportu Avrupa olsa bu çocuk en az 80-100 arası gider vermeyin 15 e Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Burak Ergül:6 milyon ederi var Cevap Yaz 11 5 Yayından Kaldır
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