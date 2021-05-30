Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Fransa Ligue 1'e yükselemedi

2018-2020 yıllarında Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlenen ve hayal kırıklığı yaratan Damien Comolli, Fransa'da da hayal kırıklığı yarattı. Başkanlığını yaptığı Toulouse, Play-Out turunda Nantes'a elenerek Ligue 1'e çıkma şansını kaybetti.