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Dallas, LA Clippers karşısında seriyi eşitledi

NBA'de play-off ikinci maçında Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers'ı 127-114'lük skorla yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Dallas, LA Clippers karşısında seriyi eşitledi
20.08.2020 10:44 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:50

NBA'de play-off ikinci maçında Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers'ı 127-114'lük skorla yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Dallas'ta Luka Doncic 28 sayı ile oynarken, Clippers'ta ise Kawhi Leonard 35 sayı ile mücadele etti.

NBA'de play-off heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. İlk tur ikinci maçında Boston Celtics, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers'ı 128-101 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı. Boston'da Jayson Tatum 33 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve Kemba Walker 22 sayı, 4 ribaund ile mücadele etti. Philadelphia'da ise Furkan 15 dakika parkede kaldı ve 3 sayı, 2 asist ve 1 ribaund ile maçı tamamladı. Joel Embiid'in 34 sayı, 10 ribaundluk performansı ise mağlubiyeti önleyemedi.

Dallas seriyi 1-1'e getirdi

Play-off ilk tur ikinci karşılaşmasında Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers'ı 127-114'lük skorla yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Dallas'ta Luka Doncic, 28 sayı, 8 ribaund, 7 asist ve Kristaps Porzingis 23 sayı, 7 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarları oldu. Clippers'ta ise Kawhi Leonard 35 sayı, 10 ribaund, Lou Williams 23 sayı, 7 asist ve Paul George 14 sayı, 10 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Batı Konferansı

Denver Nuggets: 105 - Utah Jazz: 124 (1-1)

Los Angeles Clippers: 114 - Dallas Mavericks: 127 (1-1)

Doğu Konferansı

Toronto Raptors: 104 - Brooklyn Nets: 99 (2-0)

Boston Celtics: 128 - Philadelphia 76ers: 101 (2-0) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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