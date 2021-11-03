Daha yeni tam kapasite kararı alınmıştı! TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi

Geçtiğimiz günlerde stadyumlara tam kapasite taraftar alınacağı ilan edilmişti. Galatasaray bunun üzerine Tff'ye talepte bulundu. Aslan, Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv maçını taraftarıyla oynamak istedi.

UYGUN BULUNMADI

NTV Spor'un haberine göre; TFF, Galatasaray'ın bu başvurusunu reddetti. Geçen hafta profesyone liglerin tam kapasiteyle oynanmasına karar veren TFF'nin bu talebi reddetmesi dikkat çekti.

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