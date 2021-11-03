Daha yeni tam kapasite kararı alınmıştı! TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Daha yeni tam kapasite kararı alınmıştı! TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi

Haberler.com - Haberler | Spor

Sarı-Kırmızılılar'ın yarın akşam Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite oynama isteği reddedildi. Bir hafta önce liglerin tam kapasite oynanmasına karar veren TFF'nin Galatasaray'a gönderdiği bu cevap dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde stadyumlara tam kapasite taraftar alınacağı ilan edilmişti. Galatasaray bunun üzerine Tff'ye talepte bulundu. Aslan, Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv maçını taraftarıyla oynamak istedi.

Daha yeni tam kapasite kararı alınmıştı! TFF, Galatasaray'ın Lokomotiv maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi

UYGUN BULUNMADI

NTV Spor'un haberine göre; TFF, Galatasaray'ın bu başvurusunu reddetti. Geçen hafta profesyone liglerin tam kapasiteyle oynanmasına karar veren TFF'nin bu talebi reddetmesi dikkat çekti.

Haberler.com - Spor Haberleri
Gaziantep maçının ardından Marcao'dan Fatih Terim'e duygusal konuşma: Bugünlere sayende geldim babam

Gaziantep maçının ardından Marcao'dan Fatih Terim'e duygusal konuşma: Bugünlere sayende geldim babam

 Son Dakika: Merak edilen soru yanıt buldu! Galatasaray, Fatih Terim'in maaşını kamuoyu ile paylaştı

Son Dakika: Merak edilen soru yanıt buldu! Galatasaray, Fatih Terim'in maaşını kamuoyu ile paylaştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title