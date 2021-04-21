Daha fazla para için Avrupa Süper Ligi'nde direten Juventus'un gelirleri çakılmaya başladı

Avrupa Süper Ligi organizasyonunun başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından turnuvanın öncülerinden Juventus büyük bir gelir kaybı yaşadı. Juventus'un İtalyan borsasında işlem gören hisseleri yüzde 10.26 oranında düşüş yaşadı. Hisseleri bir anda 0.78 euro'ya düşen Andrea Agnelli'nin takımı bu düşüşün önüne geçemedi.

Juventus'un Avrupa Süper Ligi'nde diretmesi pahalıya patladı. Siyah-beyazlı takımın İtalyan borsasında işlem gören hisseleri yüzde 10.26 oranında düşüş yaşadı.

ÖNCE BÜYÜK YÜKSELİŞ GÖRÜLDÜ

Süper Lig'in açıklanmasıyla beraber hisselerinde büyük bir artış yaşanan ve yüzde 17.85 oranında değer kazanan Juventus günü 0.91 euro ile kapatırken, borsadaki değeri de 1.22 milyar euroya ulaşmıştı.

İNGİLİZLER ÇEKİLİNCE BAŞLADI

Goal.com'un aktardığı haberde; İngiliz takımlarının organizasyondan çekilmesiyle başlayan düşüş trendi Atletico Madrid ve Inter'in de çekilmesiyle hızla artarken, işler Juventus için bir anda terse döndü. Hisseleri bir anda 0.78 euro'ya düşen Andrea Agnelli'nin takımı bu düşüşün önüne geçemedi. Juventus yönetiminin en azından şu an için rafa kalkmış gibi görünen Avrupa Süper Ligi projesinin yerine nasıl bir projeyle hisselerini yeniden yükseliş trendine sokacağı ise henüz netleşmedi.

"GENÇLER FUTBOLA İLGİ DUYMUYOR"

Agnelli, "15-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 40'ı futbola ilgi duymuyor. Gençler artık başka şeylerle ilgileniyor. Bu üzücü olay pandemiden dolayı daha da hızlandı. Gençlerin dijital dünyada ürettiklerine karşı çıkabilecek, sanal olanı gerçeğe dönüştürebilecek bir rekabete ihtiyacımız var. Call of Duty veya Fortnite oynayan gençleri yeniden futbola döndürmeliyiz" diye konuşmuştu.