Cüneyt Köz: "Yarım kalan hikâyemizi hep birlikte yazalım"

Bursaspor'un yeniden anlaşmaya vardığı Cüneyt Köz, yaptığı açıklamada, "Yarım kalan hikayemizi hep birlikte yazalım" ifadelerini kullandı.

Bursaspor'un yeniden anlaşmaya vardığı Cüneyt Köz, yaptığı açıklamada, "Yarım kalan hikayemizi hep birlikte yazalım" ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da sözleşmesi sona erdikten sonra görüşmelere devam edilen ve 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilen Cüneyt Köz'den ilk açıklama geldi. Tecrübeli futbolcu, yeşil-beyazlı formayı giymeye devam edeceğinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. 29 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu büyük arma altında oynamaktan, savaşmaktan her zaman gurur duydum. Yarım kalan hikayemizi hep birlikte yazalım."

Bu açıklamanın ardından Bursaspor taraftarları Cüneyt Köz için olumlu mesajlar yolladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı