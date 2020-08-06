Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Napoli maçını yönetecek FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turundaki Barcelona - Napoli eşleşmesinin rövanş maçını yönetecek. Camp Nou'daki karşılaşma, 8 Ağustos Cumartesi günü 22.00'de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, pandemi arasından sonra yeniden başlıyor. FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır ise kaldığı yerden devam edecek olan organizasyondaki dev maça atandı. Çakır, 8 Ağustos Cumartesi günü 22.00'de oynanacak Barcelona-Napoli maçını yönetecek.

İtalyan ekibi, son 16 turu rövanş maçında Camp Nou'da FC Barcelona'ya konuk olacak. İki takımın San Paolo Stadı'nda oynadığı ilk maç, Dries Mertens ve Antoine Griezmann'ın karşılıklı golleriyle 1-1 bitmişti.

2 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMESİ BELLİ

Şampiyonlar Ligi'nde iki çeyrek final eşleşmesi şimdiden netletmiş durumda. RB Leipzig ve Atletico Madrid kozlarını son 8 takım arasında paylaşacak. Bir diğer eşleşme ise Atalanta ve Paris Saint-Germain arasında.

DİĞER TAKIMLAR HAFTA SONU BELLİ OLACAK

Devler Ligi'ndeki diğer çeyrek finalistler ise bu hafta sonu oynanacak maçlar ile netlik kazanacak.

Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turundaki kalan müsabakalar şu şekilde:

Manchester City - Real Madrid (2-1)

Juventus - Olympique Lyon (0-1)

Barcelona - Napoli (1-1)

Bayern Münih - Chelsea (3-0)