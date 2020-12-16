Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, yarın AA Finans Masası'na konuk olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, yarın AA Finans Masası'na konuk olacak

16.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:51
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, yarın AA Finans Masası'na konuk olacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yarın AA Finans Masası'na konuk olacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yarın AA Finans Masası'na konuk olacak.

Demir, saat 10.00'da başlayacak toplantıda, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı başta olmak üzere gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak.

Başkan Demir'in açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şengül

İlgili Haberler

Konya'nın savunma sanayisi ihracatı yüzde 144 arttı
Konya'nın savunma sanayisi ihracatı yüzde 144 arttı
DTO Başkanı Erdoğan'dan finans desteği arayanlara müjde
DTO Başkanı Erdoğan'dan finans desteği arayanlara müjde
EPDK Başkanı Yılmaz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
EPDK Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Engin Altay Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Demet Akbağ Ayşegül Yıldız
Spor Samet Aybaba Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Çocuk Samsun Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, yarın AA Finans Masası'na konuk olacak | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 16:56:37. #1.15#
title