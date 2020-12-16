Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, yarın AA Finans Masası'na konuk olacak
16.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:51
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yarın AA Finans Masası'na konuk olacak.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yarın AA Finans Masası'na konuk olacak.
Demir, saat 10.00'da başlayacak toplantıda, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı başta olmak üzere gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak.
Başkan Demir'in açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şengül