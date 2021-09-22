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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine "Satranç Sınıfı"

AA / Sinem Er - Haberler | Spor
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde "Satranç Sınıfı" açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde "Satranç Sınıfı" açıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), mimari yapısı, koleksiyonu, kültür ve sanat alanları, çağın getirdiği teknolojik olanaklarıyla Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde açılacak satranç sınıfında eğitim programları oluşturarak, katılımcılara satranç dersleri verecek.

Satranç sınıfının açılış etkinliği, TSF Başkanı Gülkız Tulay, Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mahmut Kazan ve Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

"Türkiye Satranç Federasyonu olarak satrancı ülkenin her yerine yaymak gibi bir misyon edindik." diyen Tulay, açılış konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün 1 milyonun üzerinde lisanslı sporcumuz var. Satrancın gençler ve çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini her zaman anlatmaya çalışıyoruz. Bugün, Cumhurbaşkanlığımızın Millet Kütüphanesi'nde satranç sınıfının açılmasının büyük gururunu yaşıyoruz. 'Satrancın girmediği yer kalmasın, satranç her yerde' sloganımızla, bugün 1 milyon sporcumuzu temsil ediyoruz. Satranç sadece bir spor branşı değil. Özellikle de salgın döneminde, evde kalınan süreçte, zamanın faydalı geçirilmesinde satrancın önemi anlaşıldı. Salgın döneminde de dijital ortama hızlı adapte olarak, etkinliklerimizi, turnuvalarımızı, eğitim programlarımızı gerçekleştirebildik. Okulların açıldığı, normal hayata geçilen şu dönemde de artık yüz yüze eğitimlerimize başladık."

Tulay, sporun faydalarının anlatılması açısından Satranç Sınıfı'nda verilecek yüz yüze eğitimlerin önemini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Satrancın saymakla bitmeyecek kadar faydası var. En büyük faydası ise temel eğitime olan katkısı. Satranç oynayan çocukların zaman kullanımından, motive olmasına kadar son derece güzel alışkanlıklar kazandıklarını biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın satranç sporuna olan desteği, her zaman devam ediyor. Özellikle dağıtılan satranç takımlarıyla, ilk defa satranç ile tanışıp, Avrupa dereceleri yapan çocuklarımız var, bu sayede çok fazla çocuğumuzun hayatına olumlu etkisi de oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum."

Satranç sınıfının, satranç sporuna önemli bir değer katacağına inandığını dile getiren Mahmut Kazan ise,"Satrancın motive olmayı, düşünmeyi gerektiren çok özel bir spor olması nedeniyle açılacak bu sınıf, bizler için çok kıymetli. Buradan beklenen faydanın çok geniş ve anlamlı olduğu düşüncesiyle, bu sınıfın beklenen amaca çok güzel katkılarının olacağından eminiz. Katkıları için Türkiye Satranç Federasyonuna teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kadın büyük usta unvanına sahip Kübra Öztürk, satranç sporcuları ile çoklu gösteri maçı yaptı.

'Satranç Sınıfı' etkinlikleri, Millet Kütüphanesi'nin web sitesi, "mk.gov.tr"'den duyurulacak.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine Satranç Sınıfı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine Satranç Sınıfı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine Satranç Sınıfı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine Satranç Sınıfı

AA / Sinem Er - Spor Haberleri
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