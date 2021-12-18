ASELSAN iddialarıyla ilgili bir paylaşım da Fahrettin Altun'dan: Savunma sanayiinde geldiğimiz nokta bazılarını rahatsız ediyor - Haberler Ekonomi
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ASELSAN iddialarıyla ilgili bir paylaşım da Fahrettin Altun'dan: Savunma sanayiinde geldiğimiz nokta bazılarını rahatsız ediyor

ASELSAN iddialarıyla ilgili bir paylaşım da Fahrettin Altun'dan: Savunma sanayiinde geldiğimiz nokta bazılarını rahatsız ediyor
AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Ekonomi

ASELSAN bugün yaptığı açıklamayla şirketin Katar'a satıldığı iddialarını yalanladı. Söz konusu gelişmelere ilişkin bir açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğini belirtti.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin Katarlılara satıldığı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı ve söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Görgün, söz konusu iddialarla ilgili hukuki süreç başlatıldığını da vurguladı.

"BAZI KESİMLERE RAHATSIZLIK VERİYOR"

ASELSAN'la ilgili bir paylaşım da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayiinde ülkemizin geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğinin farkındayız." ifadesini kullandı.

RUTİN UYGULAMA ÇARPITILDI

ASELSAN'ın marka ve isim haklarını korumak amacıyla gerçekleştirdiği rutin bir uygulamanın çarpıtıldığını kaydeden Altun, paylaşımında ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'ün "ASELSAN Katarlı oldu" başlıklı habere ilişkin açıklamasına da yer verdi.

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AA / Orhan Onur Gemici - Ekonomi Haberleri

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