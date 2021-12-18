ASELSAN iddialarıyla ilgili bir paylaşım da Fahrettin Altun'dan: Savunma sanayiinde geldiğimiz nokta bazılarını rahatsız ediyor

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin Katarlılara satıldığı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı ve söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Görgün, söz konusu iddialarla ilgili hukuki süreç başlatıldığını da vurguladı.

"BAZI KESİMLERE RAHATSIZLIK VERİYOR"

ASELSAN'la ilgili bir paylaşım da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayiinde ülkemizin geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğinin farkındayız." ifadesini kullandı.

RUTİN UYGULAMA ÇARPITILDI

AA / Orhan Onur Gemici - Ekonomi Haberleri

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