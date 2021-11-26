Türkiye'nin en güçlü kadın CEO'su unvanına sahip olan ve dünya çapındaki firmalarda üst düzey görevlerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu üyesi Gülsüm Azeri, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nu ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI

Hendekli olan Gülsüm Azeri'nin ziyaretinde iş ve çalışma hayatının önemli konuları ele alınırken, Başkan Babaoğlu Hendek için projelerinden bahsetti. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyaret sonrasında hatıra fotoğrafı çekilirken, Gülsüm Azeri Hendek Belediyesinin çalışmalarını ve projelerini yakından takip ettiklerini ifade etti.

İŞ KADINI

Ziyaret sonrası bilgilendirme yapan Başkan Babaoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ekonomi Kurul Üyeliği görevine atanan Gülsüm Azeri hanımın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Kendisi dünya çapında birçok firmanın üst düzey yöneticiliğinde bulunurken, güçlü bir iş kadını olarak adından söz ettirmektedir. Başarılarıyla kendisinden gurur duyuyoruz. Ziyareti nedeniyle teşekkür ediyorum" diye konuştu.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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