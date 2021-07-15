Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti
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Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Çiçeği burnunda Başkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk futbolunun geleceği ve Galatasaray hakkında görüştü.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Türk futbolu ve Galatasaray üzerine konuşuldu.

"SİSTEMİN DEĞİŞMESİNİ İSTİYORUZ"

Dün akşam Burak Elmas, üç büyük kulübün başkanının katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yapmıştı. Elmas, "Şahısların değil, sistemin değişmesini istiyoruz. Türk futbolunun gidişatı iyi değil" ifadelerini kullanmıştı.

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