Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti

Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Çiçeği burnunda Başkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk futbolunun geleceği ve Galatasaray hakkında görüştü.