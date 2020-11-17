Spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına devam edilecek, halı sahalar kapatılacak
17.11.2020 20:13 | Son Güncelleme: 17.11.2020 20:45
Kabine toplantısı sonrası koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edileceğini ve halı sahaların faaliyetlerine ara verileceğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan vakaların ardından yeni tedbirlerin ele alındığı kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Seyircisiz oynanan spor müsabaları hakkında da bilgi veren Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edileceğini söyledi.
HALI SAHALAR KAPATILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halı sahaların faaliyetlerine ara verileceğini de dile getirdi.