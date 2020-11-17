Spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına devam edilecek, halı sahalar kapatılacak

Kabine toplantısı sonrası koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edileceğini ve halı sahaların faaliyetlerine ara verileceğini dile getirdi.