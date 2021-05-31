Cumhurbaşkanı Erdoğan: Spor kulüpleri genel kurullarını gerçekleştirebilecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Spor kulüpleri genel kurullarını gerçekleştirebilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Spor kulüpleri genel kurullarını gerçekleştirebilecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, spor kulüplerinin genel kurullarını yarından itibaren gerçekleştirebileceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, spor kulüplerinin genel kurullarını yarından itibaren gerçekleştirebileceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Spor kulüplerinin genel kurullarını yapabileceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın yönetimi, futbolcularıyla bir araya gelerek kendilerini tebrik ettik. Seyircisiz oynanan Süper Lig'de önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı temenni ediyoruz. Anadolu Efes'i şampiyonluğu için tebrik ettik. Şampiyonluğu kazanmasında büyük emeği olan Ergin Ataman'ın da bu şampiyonluğu şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göklere çeken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Aerobik şampiyonluğunu ilk defa ülkemize kazandıran Ayşe kızımızın başarıların devamını diledik. Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren gerçekleştirebileceklerdir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Spor kulüpleri genel kurullarını gerçekleştirebilecek - Haberler Spor
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