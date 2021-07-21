Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcu Şahika Ercümen'i tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcu Şahika Ercümen'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcu Şahika Ercümen'i tebrik etti
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Spor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kıran Ercümeni tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahika Ercümen'e yarışmada dünya şampiyonluğu için başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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