Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaylı 1 Mayıs eylemleriyle ilgili konuştu: Sömürüye fırsat vermeyeceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaylı 1 Mayıs eylemleriyle ilgili konuştu: Sömürüye fırsat vermeyeceğiz

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçilerle yaptığı iftarın ardından bazı illerde meydana gelen 1 Mayıs olaylarıyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Bugün Paris'te her yakıldı yıkıldı. Bunu aynı şekilde bizde de yapıyorlardı ama artık fırsat yok, İşçinin o kutsal alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak, İstanbul Tuzla'da faaliyet gösteren bir fabrikaya geldi. Burada işçilerle orucunu açan Erdoğan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti. Erdoğan iftar çıkışı açıklamalarda bulundu.

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İftarın ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, 1 Mayıs müdahaleleri hakkında konuştu. Erdoğan, "Bu güzel günü anlamsız hale getirmenin gayreti içerisine giriyorlar. Bugün Paris'in sokakları ne hale geldi görüyorsunuz. Lafa geldiğinde Paris'i yönetenler de orada yaşayanlar da bu olayları çok farklı anlatırken, bugün Paris'te bugün mağazalar, cam çerçeve her taraf yakıldı yıkıldı. Buna artık bizde fırsat yok." dedi.

"FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Türkiye'deki 1 Mayıs eylemlerinde ciddi bir sorun olmadığını belirten Erdoğan, "İşçinin kutsal alın terini sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.Barışın egemen olduğu bir günü bu hale getirmeye tevessül edenlere fırsat vermeyeceğiz. Son aldığım bilgilere göre Türkiye genelinde herhangi bir ağır sayılabilecek yaralama vesaire gibi bir olay bugün cereyan etmedi. Temennimiz odur ki bugünümüzü aynı şekilde devam ettirelim ve bayrama da bu şekilde kavuşalım. Tüm işçi kardeşlerimin, emek bayramı diyeceğim, kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaylı 1 Mayıs eylemleriyle ilgili konuştu: Sömürüye fırsat vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaylı 1 Mayıs eylemleriyle ilgili konuştu: Sömürüye fırsat vermeyeceğiz
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