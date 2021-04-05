Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar Atatürk ve cumhuriyet düşmanıdır

Muhalefetin şiddetle karşı çıktığı Kanal İstanbul projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken açıklamada bulundu. Erdoğan, Kanal İstanbul projesine karşı çıkanların en büyük Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları olduğunu belirtip, Montrö ile arada bir bağ kurulmasının yanlış olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli amirallerin yayımladığı bildiriye ilişkin yapılan değerlendirme toplantısının ardından çok önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemde sıkça tartışılan "Kanal İstanbul projesinin açılmasıyla Montrö Boğazlar Sözleşmesi tehlikeye girecek" iddialarına da sert çıktı.

Kanal İstanbul boğazdaki egemenliği tahsis edeceğini belirten Erdoğan, "Bu bizim egemenlik mücadelemizdir. Peki biz İstanbul Boğazı'nda egemen miyiz, maalesef. Bilhassa Kanal İstanbul boğazdaki egemenliğimizi tahsis edecektir. Vazifem, Türkiye'nin ve milletinin hak ve menfaatleri ne gerekiyorsa onu yapmaktır. Montrö'den çıkmakla ilgili bir çalışmamız yoktur. Fakat gelecekte böyle bir sonuç çıkarsa önümüze gelen her şeyi detaylıca değerlendirmekten de kaçınmayız" dedi.

"BAĞ KURULMASI YANLIŞ"

Kanal İstanbul ile Montrö arasında kurulan bağın yanlış olduğunu söyleyen Erdoğan, "Esasen imzaladığımız tarihten beri bu sözleşmeyle ilgili akademi, medya, diplomasi, askeri cenahta pek çok görüş ortaya konmuştur. Bugün de sözleşme tüm boyutlarıyla tartışılmaya devam etmektedir. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı aldığı günlerde Meclis Başkanımıza Montrö örneği verilerek bir soru yöneltilmiştir. Kendisi de hukukçu olan Meclis Başkanımız tamamen teorik olarak konuyu izah etmiş, fakat Montrö'den çekilme durumunun olmadığını açıkça beyan etmiştir. Şayet amaç Montrö sözleşmesi tartışmaya katkı sağlamaksa bunun mecrası bildiri değil, akademik dünyada, medyada görüş ifade etmektir. Nitekim bu zaten yapılmaktadır. Hiç kimsenin bu yüzden yakasına yapışılmamıştır. Önceki gece yayınlanan bildiri bu çerçeve dışında yayınlanan belgedir. Kanal İstanbul ile Montrö arasında kurulan bağ da temelden yanlıştır. Türkiye İstanbul boğazındaki ağır deniz yükünü Kanal İstanbul'la hafifletirken tamamen kendi egemenliğindeki alternatife kavuşmuş olacaktır. Şu anda İstanbul Boğazı'nda egemen miyiz? Maalesef. Bir başka ifade ile Kanal İstanbul Boğaz'daki egemenlik haklarımızı güçlendirecektir. Böyle bir projeye karşı çıkanlar en büyük Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarıdır" ifadelerini kullandı.