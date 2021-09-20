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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası fahiş fiyatlara karşı harekete geçildi! Hal Yasası geliyor

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ekonomi alanında atılacak adımlara hız verildi. Meclis'in 1 Ekim'de açılmasıyla ilk olarak vatandaşın cebini rahatlatacak paketler yasalaşacak. Çıkarılması planlanan Hal Yasası ile aracılık maliyetlerinin düşürülmesi sağlanacak. Ekonomi kurmayları ile AK Parti'nin Meclis ayağının yasalarla destek vereceği ortak çalışmayla enflasyon, hayat pahalılığı ve fiyat artışlarındaki spekülasyonlarla mücadele edilecek.

1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birlikte vatandaşları ve mükellefleri de rahatlatacak düzenlemelerin yer aldığı ekonomi paketlerinin de teker teker yasalaşması bekleniyor. Fiyatlardaki doğal olmayan yükselişler Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenirken, sahada yapılan çalışmalarla kontroller sıkılaştırıldı.

HAL YASASI GÜNDEMDE

AK Parti kaynakları, "Adımlar atılmaya başlandı, bunun meyvesini önümüzdeki aylarda göreceğiz. Özellikle spekülasyon çok fazla. Dolar artıyor diye fiyatlar artıyor, dolar inince fiyatlar düşmüyor. Bu fiyat spekülatörlerine izin verilmeyecek. Üretici, tedarikçi ve perakendeci işletmelerin girdi maliyetlerindeki artış gibi haklı herhangi bir sebebe dayanmadan fahiş fiyat artışına gitmesi, serbest piyasa ekonomisi ile açıklanamaz. Ayrıca serbest ticareti ve piyasa dengesini bozan veya tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunulamaz. Bu önlemek için devletin bütün kurumları çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre, fahiş fiyat artışının önüne geçilmesi için üreticiden tüketiciye ulaşım zincirini sağlayan Hal Yasası'nın çıkarılması gündemde. Hal Yasası ile yüksek fiyatların yansıdığı gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesinin sağlanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU BİZİM GÖREVİMİZ

ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün bir gazetecinin "Fahiş Fiyat artışlarıyla ilgili atılacak farklı adımlar var mı?" sorusu üzerine, böyle bir konuyu zail addettiğini belirterek, şöyle devam etti: "Zira bizim işimiz zaten böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım, bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası fahiş fiyatlara karşı harekete geçildi! Hal Yasası geliyor
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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