Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale müjdesi piyasalara doping etkisi yaptı - Haberler Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale müjdesi piyasalara doping etkisi yaptı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası vatandaşlara bir dizi müjdeli haber verdi. Antalya Havalimanı'nın kapasite arttırma ihalesiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Bu ihaleyi 8 milyar 555 milyon euro ile en yüksek teklifi veren girişim grubu kazanmıştır. Türkiye burada. Türkiye çökmedi." dedi. Bu açıklamanın ardından piyasalar olumlu tepki verdi. Kurlarda peş peşe gelen rekorlar sonrası 18,25 seviyesinde olan dolar kısa sürede 12,27'ye düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen 2021 yılının son Kabine Toplantısı sona erdi. Ekonomi gündemiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın konuşmasında verdiği müjdeler döviz kurlarını olumlu etkiledi.

Yatırımcılara seslenen Erdoğan, "Ülkemizde bir kesimin hala döviz kurundan kazanç elde etme peşinde koştuğunu üzüntüyle takip ediyoruz. Başta Hazine ve Maliye Bakanımız buraları gayet iyi takip ederek, buradan taviz vermeyeceğiz. Yeter ki yatırımcı karşımıza bu tür spekülatif adımlar atmak için gelmesin. Samimi olarak, projesiyle gelsin." diye konuştu.

Antalya Havalimanı kapasite arttırma ihalesinin sonucunu paylaşan Erdoğan, "İnşallah bu kötü alışkanlıkların sonunu da getireceğiz. Körfez sermayesi başta olmak üzere çok ciddi yatırım anlaşmaları yapıyoruz. Yerli ve uluslararası yatırımcılar milyar dolarlarla ifade edilen projeleri hayata geçiriyor. Bunun son örneği Antalya Havalimanı kapasite arttırma ihalesidir. Bu ihaleyi 8 milyar 555 milyon euro ile en yüksek teklifi veren girişim grubu kazanmıştır. Türkiye burada. Türkiye çökmedi." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası yükselişe geçerek üst üste tarihi rekorlar kıran Dolar, TL karşısında bugün itibariyle 18,43'e kadar yükselmişti. 2021 yılının son kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası Dolar, 12.27 seviyesine kadar düştü.

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Servet Uzun
Servet Uzun
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