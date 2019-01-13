Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsine İnat Yatırımlar da Devam Ediyor, Üretimler de (3)

'BİZ ESERLERİMİZLE KONUŞURUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'nda partisinin Sakarya belediye başkan adaylarının tanıtımı programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz gittiğimiz her yerde eserlerimizle konuşuruz, CHP laf. Birileri gibi, yalanın, çirkefliğin gölgesine sığınmıyor milletimizle yapacaklarımızı paylaşıyoruz. Bugün Karasu'da dev bir tesisin temellerini attık. Bay Kemal inşallah izlemiştir. İzlememişse akşam haberlerinde izlesin. CHP belediyeciliğinde maaş alamıyorlar. Grev grev" dedi.

'BUNLARA GEREKEN DERSİ 31 MARTTA VERMEMİZ LAZIM'

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "24 katrilyon sadece Sakarya'ya yatırım yaptık. Bay Kemal'in böyle derdi yok. SSK da genel müdür olduğu zaman hastanelerin durumu ortaydı. Sağlıkta şimdi farklı bir dönem yaşanıyor Türkiye'de. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet üzerine ülkemizi ulaşımla, enerjiyle, tarımla yükselttik. Şehrimize Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni kurduk. Futbol sahaları gibi tesisler inşa ettik. Sakarya'nın Süper Lige çıkması lazım. Stat var, Süper Lige çıkması lazım. Sakaryalı ihtiyaç sahiplerine 1.3 katrilyon sosyal yardım yaptık. Sağlıkta 17 hastane toplam 47 eseri şehrimize kazandırdık. Ayrıca Sakarya şehir hastanemiz ihale sürecinde onunda ihalesini yapacağız. CHP'nin ortakları olanlara ve destekçilerine de sesleniyorum. Bakın Cumhur ittifakı karşısında bir illet bir zillet ittifakı var. Bunlara gereken dersi 31 Martta vermemiz lazım" diye konuştu.

'ÖZELLEŞTİRME DEĞİL İŞLETME DEVRİ YAPTIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tank Palet Fabrikası konusuna da değinerek, şöyle konuştu:

"Arifiye'deki malum tank fabrikasıyla alakalı biliyorsunuz burada satış değil, özelleştirme değil bu proje ile ilgili daha iyi modernizasyonu olması için işletme devri yaptık. 25 yıllığına BMC'ye verdik. BMC 50 milyon dolar yatırım yapacak. Bizim derdimiz bağcıyı dövmek değil, üzümü yemek üzümü. En iyi düzeyde ne yapabiliriz. Bizim düşmanlarımız telsiz yaptırmıyorlardı. Stratejik ortaklarımız önümüzü kesmeye çalıştılar. Bizim artık telsiz sorunumuz yok. Şimdi de tanklarımızı yapıyoruz.CHP zihniyeti önümüzü kesiyor. CHP'ye yüklenince birileri rahatsız oluyor. Hala kendi savaş uçağımızı üretmek için çırpınıyoruz. İHA, SİHA, Akıncıyı nasıl yapıyorsak Allah'ın izniyle uçağımızı da yapacağız. İman ve azim öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır süt. Bir yandan F-35 uçaklarının yapımına ortak olduk. Bu ülkede 1930-40'lı yıllarda uçak üretiliyordu. Kayseri'de yapılan uçak fabrikası yurtdışından da siparişler alıyordu. Silah üreten fabrikaları soba üreten fabrikaya dönüştürmek de aynı zihniyettir. Birileri savunma sanayimizde geldiğimiz yerlilik oranını küçümsüyor. Biz savunma sanayimizde yer alan bütün girişimcilerimizin yanındayız. Onlarla beraberiz."

'SAVUNMA SANAYİNİN TÜM ALANLARINDA BAŞARIYA ULAŞMAMIZ ŞART'

Savunma sanayinin tüm alanlarda başarıya ulaşmasının şart olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu ülke ne çektiyse hazırcılıktan çekmiştir. Artık bu devri kapatıyoruz. Hala bir takım kurumlarımızın eski hastalıklardan kurtulamadığını duyuyorum. Bunları da en kısa sürede sorumlularına soracağımızdan kimse şüphe duymasın. Biz ürünlerimizi başkalarına bağlı olarak piyasaya çıkardığımızda onu indirmeye çalışıyorlar. Savunma sanayinin tüm alanlarında başarıya ulaşmamız şart. Gerekirse kamunun elindeki fabrikaları daha iyi işletilmesiyle ilgili alternatifler ele alınacak. Bu ülke gelecek bedava yardımlar yerine tam tersine müteşebbislerimizin yerli her adımı destekleyen bir cumhurbaşkanı bir devlet vardır. Fitnecilere sakın ha aldırmayın. Onların dertleri Türkiye'nin ayağındaki prangalardan kurtulmasına engel olmaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra partisinin adaylarını tanıttı. Daha önce Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem Yüce tanıtılırken, Adapazarı'nda Mutlu Işıksu, Erenler'de Fevzi Kılıç, Serdivan'da Yusuf Alemdar, Sapanca'da Özcan Özer, Geyve'de Murat Kaya, Pamukova'da Cevat Keser, Taraklı'da MHP'den İbrahim Pilavcı, Kaynarca'da Murat Kefli, Kocaali'de Ahmet Acar, Karapürçek'de Orhan Yıldırım, Akyazı'da Bilal Soykan, Hendek'te Ali Kemal Sofu, Karasu'da İshak Sarı, Arifiye'de İsmail Karakullukçu, Ferizli'de İsmail Gündoğdu ve Söğütlü'de Koray Oktay Özten aday gösterildi.

Kaynak: DHA