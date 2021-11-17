Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizi savunan AK Partililere kapıyı gösterdi: Kusura bakmasınlar bu yolda beraber olmam

AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faize karşı olduğunu bir kez daha yineledi.

Görevde olduğu sürece faizle ve enflasyonla mücadeleyi sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

FAİZİ SAVUNAN PARTİLİLERE KAPIYI GÖSTERDİ

Faiz konusunda net konuşan Erdoğan, kendisinden farklı düşünen partililere de mesaj verdi. Faizi savunanla aynı yolda yürümeyeceğini belirten Erdoğan, bu düşünce de olanlara kapıyı gösterdi. Faizi savunan yol arkadaşlarına seslenen Erdoğan, "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam." dedi.

MERKEZ FAİZ KARARINI YARIN AÇIKLAYACAK

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yarın toplanacak. Kurul, merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Geçen ay 200 baz puanlık faiz indirimine giden Merkez'in yarın faizi yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürmesi bekleniyor.

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