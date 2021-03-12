Ekonomi reform paketine dijital paralar da girdi: Hukuki alt yapısı oluşturulacak
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Ekonomi reform paketine dijital paralar da girdi: Hukuki alt yapısı oluşturulacak

12.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların merakla beklediği 'Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı. Paket kapsamında birçok alanda düzenlemeye gidilirken, pakette dijital para sürprizi yer aldı. Son zamanlarda Türkiye'de kullanımı artan dijital paralarla ilgili de konuşan Erdoğan, ekonomik ve hukuki altyapının oluşturulması için adımlar atıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2020 yılının son günlerinde ekonomide ve hukukta reformun sinyalini vermiş ve çalışmaların başladığını açıklamıştı.

EKONOMİ REFORM PAKETİ KAMUOYUNA TANITILDI

Hukukta reform paketini geçtiğimiz hafta açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de ekonomi de reform paketini kamuoyuna tanıtıldı.

DÖRT ANA TEMEL ÜZERİNDE DURULACAK

Reform kapsamında birçok düzenlemeye gidilirken, yeni dönemde "yatırım, istihdam, üretim, ihracat" olmak üzere dört ana temel üzerinde durulacak.

DİJİTAL PARALARLA İLGİLİ DÜZENLEME YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından dikkat çeken bölümlerden biri ise dijital paralarla ilgili yapılacak yeni düzenlemeler oldu.

"EKONOMİK VE HUKUKİ ALTYAPISINI OLUŞTURACAK ADIMLARI ATIYORUZ"

Dijital paralar için hukuki adımın atılacağını vurgulayan Erdoğan, "Katılım finans sektörüne yönelik merkezi danışma kurulu hayata geçiriyoruz. Sermaye piyasaları alanında da önemli düzenlemelerimiz olacak. Dijital paranın ekonomik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Ekonomi reform paketine dijital paralar da girdi: Hukuki alt yapısı oluşturulacak

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 16:44:38. #1.15#
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